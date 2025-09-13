Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor’dan son dakika transferi: Galatasaraylı yıldızla imzalar atıldı!

Samsunspor’dan son dakika transferi: Galatasaraylı yıldızla imzalar atıldı!

08:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, transfer döneminin son dakikalarında büyük bir hamle yaptı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eyüp Aydın'ın Galatasaray'dan bir yıl kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'a kırmızı-beyazlı forma altında başarı dilendi.


Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemize yeni bir güç katıldı: Eyüp Aydın. Galatasaray'dan bir yıl süreyle kiraladığımız genç orta saha oyuncumuza kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Eyüp Aydın'ın mevcut sözleşmesi Galatasaray'la önümüzdeki sezon sonunda sona eriyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun kiralık transferi öncesinde sözleşmesini uzattı.


#Samsunspor
#Eyüp Aydın
#Galatasaray
#Yüksel Yıldırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?