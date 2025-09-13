Samsunspor’dan son dakika transferi: Galatasaraylı yıldızla imzalar atıldı!

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, transfer döneminin son dakikalarında büyük bir hamle yaptı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eyüp Aydın'ın Galatasaray'dan bir yıl kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'a kırmızı-beyazlı forma altında başarı dilendi.
Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemize yeni bir güç katıldı: Eyüp Aydın. Galatasaray'dan bir yıl süreyle kiraladığımız genç orta saha oyuncumuza kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Eyüp Aydın'ın mevcut sözleşmesi Galatasaray'la önümüzdeki sezon sonunda sona eriyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun kiralık transferi öncesinde sözleşmesini uzattı.