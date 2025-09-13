Samsunspor’dan son dakika transferi: Galatasaraylı yıldızla imzalar atıldı!

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, transfer döneminin son dakikalarında büyük bir hamle yaptı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar.

