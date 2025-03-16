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Samsunsporlulardan Cihan Aydın'a büyük tepki: "Skriniar neden kart görmedi?"

Samsunsporlulardan Cihan Aydın'a büyük tepki: "Skriniar neden kart görmedi?"

22:4716/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı Süper Lig maçında konuk ekipten Marius Mouandilmadji itirazı nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Samsunsporlular Marius Mouandilmadji'nin kırmızı kart görmesinden önceki pozisyonda Skriniar'a neden kart gösterilmediğini ve faul düdüğü çalınmadığını sorguladı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın'ın konuk ekipten Marius Mouandilmadji'ye gösterdiği kırmızı kartın hemen öncesinde yaşanan ikili mücadelede Skriniar'ın aleyhine faul düdüğü çalmaması kırmızı beyazlıların tepki göstermesine neden oldu.

Samsunsporlu futbolcular ve teknik heyet, Mouandilmadji'nin itirazlardan dolayı atılmasına sebep olan kırmızı kartından hemen önceki pozisyonda Skriniar'ın faul yaptığını ve sarı kart görmesi gerektiğini savundu.

İşte Samsunspor cephesinin itiraz ettiği o pozisyon.

Mouandilmadji bu pozisyonun ardından hakem Cihan Aydın'ın koluna dokundu ve yaşananları anlatmaya çalıştı. Aydın, bunun ardından ikinci sarı kartını göstererek Mouandilmadji'yi saha dışına gönderdi.

#Samsunspor
#Cihan Aydın
#Süper Lig

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