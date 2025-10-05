Samsunspor'un golü ofsayt mıydı? Eski hakemler kararı değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçına 36. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Ev sahibi ekibin attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar tartışma konusu oldu. Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçına 36. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
Ev sahibi ekibin Musaba ile attığı gol, yardımcı hakemin kaldırdığı bayrağın ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Ardından hakem Halil Umut Meler, VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Meler incelemeyi gerçekleştirdikten sonra iki takım kaptanını yanına çağırdı ve pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti.
SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYT MIYDI? ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?
Mark Clattenburg: “Ofsayt pozisyonundaki oyuncu kalecinin öne çıkmasını açıkça engelliyor. Bu nedenle doğru karar ofsayt.”
Deniz Ateş Bitnel: "VAR kontrolü penaltı için değil. Ofsayt pozisyonunda bulunan 17 numaralı oyuncunun kaleciyi etkileyip etkilemediği yorumu için. Hakemin pozisyonu incelemesi doğru. Etki var, gol iptali doğru karar."
Ahmet Çakar: "Golü atan adam ofsayt değil ama kaleci Tarık’ın arkasındaki Samsunlu ofsaytta, Tarık tam sağa dönerken onu engelliyor. Karar doğru."