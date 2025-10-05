Samsunspor'un golü ofsayt mıydı? Eski hakemler kararı değerlendirdi

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYT MIYDI? ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

﻿﻿﻿Mark Clattenburg: “Ofsayt pozisyonundaki oyuncu kalecinin öne çıkmasını açıkça engelliyor. Bu nedenle doğru karar ofsayt.”





Deniz Ateş Bitnel: "VAR kontrolü penaltı için değil. Ofsayt pozisyonunda bulunan 17 numaralı oyuncunun kaleciyi etkileyip etkilemediği yorumu için. Hakemin pozisyonu incelemesi doğru. Etki var, gol iptali doğru karar."





Ahmet Çakar: "Golü atan adam ofsayt değil ama kaleci Tarık’ın arkasındaki Samsunlu ofsaytta, Tarık tam sağa dönerken onu engelliyor. Karar doğru."







