Sane'nin Beşiktaş maçındaki pozisyonu kırmızı kart mı? TFF'den açıklama geldi

Sane’nin Beşiktaş maçındaki pozisyonu kırmızı kart mı? TFF’den açıklama geldi

Haber Merkezi
09:08 12/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Hyytia ve Capela, Sane’nin sarı ve kırmızı kart gördüğü pozisyonları da konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela, TRT Spor’da açıklamalarda bulundu.

Leroy Sane'nin derbide gördüğü kırmızı kart için Capela şunları söyledi:


"Çok güçlü ve adil olmayan bir temas var. Ortada top yok. Bu ciddi bir faul. Oyuncunun güvenliği ve sağlığı açısından da önemli. Sane bu kırmızı kartı kabul etti. Oyuncu isteyerek yaptı demiyoruz, isteyerek yapmadı ama bazen rakibin güvenliğini tehlikeye atabiliyoruz. Bu kırmızı kart. Ciddi bir faul."

Sane'nin derbinin ilk yarısında Kristjan Asllani'ye müdahalesi içinse Capela, “Bu sınırda bir pozisyon. Hakemin verdiği sarı kart doğru. Bu kıyaslamaları yapıp bunları anlatıyoruz. Buna benzer birçok farklı karar var. UEFA'nın böyle bir pozisyon için kararı var. Sınırda bir pozisyon. Hakemin Sane'ye sarı kart kararı doğru.” açıklamasında bulundu.

