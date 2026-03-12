Sane’nin Beşiktaş maçındaki pozisyonu kırmızı kart mı? TFF’den açıklama geldi

Leroy Sane'nin derbide gördüğü kırmızı kart için Capela şunları söyledi:





"Çok güçlü ve adil olmayan bir temas var. Ortada top yok. Bu ciddi bir faul. Oyuncunun güvenliği ve sağlığı açısından da önemli. Sane bu kırmızı kartı kabul etti. Oyuncu isteyerek yaptı demiyoruz, isteyerek yapmadı ama bazen rakibin güvenliğini tehlikeye atabiliyoruz. Bu kırmızı kart. Ciddi bir faul."