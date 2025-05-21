Şansal Büyüka açıkladı: 'Ali Koç karşısında seçim kazanabilecek tek isim o'

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından camia, yönetimin istifa etmesini istiyor. Gazeteci Şansal Büyüka, Ali Koç karşısında seçimi kazanabilecek tek ismi açıkladı.
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertli camia, yönetimin istifa etmesini ve olağanüstü kongreye gitmesini istiyor.
İmza kampanyaları düzenleyen kongre üyeleri, olağanüstü kongrenin haziran ayında yapılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe yönetimi ise kongrenin eylül ayında yapılacağını açıkladı.
Gazeteci Şansal Büyüka, SportsDigitale'e açıklamalarda bulundu ve Ali Koç karşısında seçimi kazanabilecek tek ismi açıkladı.
Şansal Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"Gündemde hep bir Aziz Yıldırım var. Aziz Başkan 2 defa Ali Koç'a kaybettin. Tamam, kabul."
"10 bin fark yiyip seçimi kaybettikten sonra, bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen, artık susmaya ve geri planda kalmaya hakkın yok."
"Çık adayım de. Ali Koç’a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım."
"Bugün Fenerbahçe’nin umudu olarak gözünün içine bakıyorlar."
"Daha fazla susmaya, daha fazla durmaya hakkın yok."