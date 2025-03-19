Şansal Büyüka: ‘Fenerbahçe onlar oynadığı sürece şampiyon olamaz’

Ünlü futbol yorumcusu Şansal Büyüka Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyüka, sarı-lacivertlilerde 2 yıldızı hedef göstererek ‘Oynadıkları sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz" dedi. İşte detaylar.
Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına dair değerlendirmelerde bulundu. Büyüka, 2 deneyimli futbolcunun ismini vererek, ilk 11'de başladıkları sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını iddia etti. Şansal Büyüka'nın açıklamaları şöyle:
"Şampiyonluk yarışının bittiğini söyleyebiliriz. Sayısal olarak minimum, mantıksal olarak hiç şans yok. Galatasaray sanıyorum üst üste 3. şampiyonluğunu alacak ve 5. yıldızı takacak, böyle görünüyor.
25 hafta önce düşündüğümü bugün de düşünüyorum. Dzeko ile Tadic, Fenerbahçe'nin ilk 11'inde oynadığı sürece Fenerbahçe şampiyon o-la-maz!. Bir daha tekrarlıyorum, Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Dzeko ile Tadic birlikte oynadığı sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz.
Hep söylüyorum geçmişlerine ve kariyerlerine büyük saygım var. Şunu asla unutmayalım, koca bir sezonda sadece bir günün geçerliliği yoktur, o da dünün. Dünkü performansını ben ne yapayım, bana bugünün lazım.
Dzeko ve Tadic geçmişte çok büyük işler yaptılar. Ben, Fenerbahçe'de ne yaptıklarına bakarım. Pep Guardiola son 10 yılın belki de en iyi hocası seçiliyor. Yakın zamanda "Artık benim futbol anlayışım iflas etti. Bugün futbol atletik, hızlı ve çabuk bir yapıya evrildi." dedi.
Benim Dzeko ve Tadic ile ne kişisel hesabım olabilir. Adamları tanımam. Günümüzün futbolunda çok ağırlar artık. Müthiş ağırlar. Hiçbir hamle üstünlükleri yok. Sahipsiz topa hamle yapıp alamıyorlar, rakibi kovalayamıyorlar, öne hızlı çıkamıyorlar. Darbeli şut atamıyorlar hep plase.
Fenerbahçe savunmayı ve orta 5'liyi iyi oturttu ama önde çok ağır. Günümüz futbolunda Tadic ve Dzeko'nun sadece hız itibarıyla söylüyorum yeri yok."