Şansal Büyüka'dan Fenerbahçeli yıldızla ilgili çarpıcı sözler! "Yeni sezonda mutlaka tutarım"

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u yendiği maçı değerlendiren tecrübeli yorumcu Şansal Büyüka, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği karşılaşmayı Şansal Büyüka değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin 2 yıldız futbolcusuna ayrı parantez açan Büyüka'nın Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Saint-Maximin'i sen önerdin, sen getirdin. Sonra sen anlaşamadın adamla. İstediklerini yapmıyorsa yaptırt, sen lider hocasın. Kötü alışkanlıklarından vazgeçirt."
"Topla çok oynuyormuş, isterse topu cebine koyup evine gitsin yine oynatırım Fenerbahçe'de. Adamda sanki at gözlüğü var. Hiç yan pas yok adamda, hedef direkt kale. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yok. Yatırıyor, kaldırıyor..."
"Asistine bakalım, Fenerbahçe'de kaleye giden oyuncular topu hep paralel kesiyorlar ve savunma uzaklaştırıyor. Sıfıra indi, geride penaltı noktasının arkasında boşta bulunan, markajda bulunmayan Talisca'ya attı topu. Tam bir asist dersi verdi."
"Fenerbahçe'nin yerinde olsam yeni sezon için mutlaka elimde tutarım, Osayi için de aynı şeyler geçerli."