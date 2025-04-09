Şansal Büyüka'dan Fenerbahçeli yıldızla ilgili çarpıcı sözler! "Yeni sezonda mutlaka tutarım"

"Topla çok oynuyormuş, isterse topu cebine koyup evine gitsin yine oynatırım Fenerbahçe'de. Adamda sanki at gözlüğü var. Hiç yan pas yok adamda, hedef direkt kale. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yok. Yatırıyor, kaldırıyor..."