Sebastian Szymanski’nin menajerinden flaş ayrılık açıklaması: ‘Karar verildi’

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Sebastian Szymanski, son haftalarda ayrılık iddiası ile gündeme geldi. 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar gündemde geniş yer buldu.
Polonya basınından TVP Sport'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelini netleştirdi.
Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Szymanski için kulüp, oyuncudan gelir elde edebilmek adına son 1,5 yıla girildiğini dikkate alarak en az 10 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır.
Haberde, 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Olympique Lyon'dan ciddi bir teklif geldiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.
Ayrıca bir İngiltere Premier League kulübünün ilgisinin de teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla geri çevrildiği aktarıldı.
Transferin son günlerine doğru Szymanski'ye bu kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitme şansı doğduğu, fakat bu anlaşmanın başka bir oyuncuyu da kapsaması nedeniyle süreçte aksama yaşandığı ifade edildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Polonyalı futbolcu, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Mariusz Piekarski ile sözleşmesini 17 Eylül'de yenilememe kararı aldı.
Piekarski, ayrılığı sürpriz olarak görmediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Büyük bir olaymış gibi yansıtıldı ama sözleşmemiz doğal yollardan sona erdi. Bu futbolda sık yaşanan bir durum. Oyuncular kulüplerinden, menajerlerinden ayrılabiliyor. 6 yıldır birlikte çalıştık ve Sebastian için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Karar verildi ve dostane şekilde yollarımızı ayırdık."