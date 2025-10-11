Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sebastian Szymanski’nin menajerinden flaş ayrılık açıklaması: ‘Karar verildi’

Sebastian Szymanski’nin menajerinden flaş ayrılık açıklaması: ‘Karar verildi’

14:2711/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Sebastian Szymanski, son haftalarda ayrılık iddiası ile gündeme geldi. 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar gündemde geniş yer buldu.


Polonya basınından TVP Sport'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelini netleştirdi.


Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Szymanski için kulüp, oyuncudan gelir elde edebilmek adına son 1,5 yıla girildiğini dikkate alarak en az 10 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır.


Haberde, 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Olympique Lyon'dan ciddi bir teklif geldiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.


Ayrıca bir İngiltere Premier League kulübünün ilgisinin de teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla geri çevrildiği aktarıldı.


Transferin son günlerine doğru Szymanski'ye bu kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitme şansı doğduğu, fakat bu anlaşmanın başka bir oyuncuyu da kapsaması nedeniyle süreçte aksama yaşandığı ifade edildi.


Yaşanan bu gelişmelerin ardından Polonyalı futbolcu, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Mariusz Piekarski ile sözleşmesini 17 Eylül'de yenilememe kararı aldı.


Piekarski, ayrılığı sürpriz olarak görmediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:


"Büyük bir olaymış gibi yansıtıldı ama sözleşmemiz doğal yollardan sona erdi. Bu futbolda sık yaşanan bir durum. Oyuncular kulüplerinden, menajerlerinden ayrılabiliyor. 6 yıldır birlikte çalıştık ve Sebastian için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Karar verildi ve dostane şekilde yollarımızı ayırdık."


#Sebastian Szymanski
#Fenerbahçe
#Mariusz Piekarski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası var mı?