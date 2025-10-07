Semih Şentürk'ten Fenerbahçeli yıldıza: Ben olsam futbolu bırakırım

sporOn YouTube kanalında değelerlendirme yapan Şentürk, "En Nesyri'de neden bu kadar ısrar ediliyor ya! Ben şu an Cenk Tosun'un yerinde olsam futbolu bırakırdım. En Nesyri'nin 2-3 maçtır kaleye şutu yok, bütün topları kaptırıyor" diye konuştu.