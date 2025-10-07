Semih Şentürk'ten Fenerbahçeli yıldıza: Ben olsam futbolu bırakırım

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk, sar-lacivertli takımın Samsunspor'la beraber kaldığı maçı yorumlarken, yıldız oyuncuya dikkati çeken bir mesaj gönderdi.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, milli araya lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada girdi.
Samsunspor maçı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarların performansını eleştirdiği futbolcuların başında En Nesyri geliyor.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk de Faslı futbolcunun performansını eleştirdi ve ilk 11'de şans verilmeyen Cenk Tosun'a çarpıcı bir mesaj yolladı.
sporOn YouTube kanalında değelerlendirme yapan Şentürk, "En Nesyri'de neden bu kadar ısrar ediliyor ya! Ben şu an Cenk Tosun'un yerinde olsam futbolu bırakırdım. En Nesyri'nin 2-3 maçtır kaleye şutu yok, bütün topları kaptırıyor" diye konuştu.
Cenk Tosun bu sezon 7 maçta sadece 72 dakika süre bulabildi. En Nesyri ise 14 maçta bin 172 dakika sahada kaldı ve 5 gol attı.