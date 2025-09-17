Serdal Adalı'dan transfer itirafı: Yıldız futbolcu gelmek istemedi

"Keny Arroyo ve Elan Ricardo... Açık açık konuşalım. Biz geçtiğimiz dönem ara transferde, scout transferleri olarak aldık. Niye aldığımızı söyleyeyim? UEFA'nın mali kriterleri ve FFP konusunda kriterler gereği belli bir harcama hakkımız kalmıştı. O günkü hocamız da o durum nedeniyle iki ayrı oyuncuya maaş vermek yerine, yatırım yapılacak oyuncuların alınması yönündeydi. Özeleştirilerimizi sağlıklı yapmalıyız. Bu oyuncular istedikleri ve beklediğimiz süreleri alamadılar. Süreleri bulamadıkça daha da demoralize oldular. Performans olarak da beklentilerin gerisinde kaldılar, bu bir gerçek. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Yapılan eleştirileri doğal karşılıyorum. Bu iki oyuncunun durumu, az önce gidenler arasında tüm oyunculardan daha farklı. Arroyo için cebimizden 1 milyon 200 bin euro bonservis, 140 bin euro menajer ücreti, 400 bin euro imza parası çıkmıştır. Oyuncu bir şekilde ülkemizde tutmasa bile, göndermek için üzerine para vermedik. Oyuncu gitmek istedi. Planladığımız yükselişi gerçekleştirmemesine rağmen, bonservisinin yüzde 50'si için 8 milyon artı 500 bin euro karşılığında yollarımızı ayırdık. Sonraki satıştan yüzde 10 pay var. Amacımız başkaydı ama tutmayan bir transferde dahi 2 milyon euronun üstünde kar elde ettik."