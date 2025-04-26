Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye teknik direktör tavsiyesi: 'Anahtar teslim veririm'

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 4 dakikada bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Karşılaşma sonrasında Neospor'da açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu.
Bugün Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu vardı ve burada konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü kongre kararı almayacaklarını ve Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini söylemişti.
Serdar Ali Çelikler'in Mourinho yorumu ve teknik direktör önerisi şu şekilde:
"Bence Mourinho ile devam edilmesin."
"Ben olsam Conte’yi getiririm."
"Ancelotti’ye giderim ‘Baba sen bunlardan ayrılırsan al sana anahtar teslim’ derim."
"Klopp’u ikna etmeye gayret ederim."