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Spor

Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Üç yıllık anlaşma sağlandı

16:36 - 23/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 17:00 - 23/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren 32 yaşındaki milli futbolcu Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Serdar Dursun'un adı transferde anılmaya devam ediyor.


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31 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

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Serbest statüde yer alan başarılı forvet oyuncusu Serdar Dursun imzayı attı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

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32 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık anlaşma sağlandı. 

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Resmi açıklamanın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından yapılması bekleniyor.  

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Serdar Dursun geçtiğimiz sezon toplamda 35 maça çıkarken 9 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

#Serdar Dursun
#Alanyaspor
#Transfer
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