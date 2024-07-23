Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Üç yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren 32 yaşındaki milli futbolcu Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Serdar Dursun'un adı transferde anılmaya devam ediyor.
31 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Serbest statüde yer alan başarılı forvet oyuncusu Serdar Dursun imzayı attı.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
32 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık anlaşma sağlandı.
Resmi açıklamanın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından yapılması bekleniyor.
Serdar Dursun geçtiğimiz sezon toplamda 35 maça çıkarken 9 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.