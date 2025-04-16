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Seremonide Avrupa Ligi müziğinin çalması skandalının perde arkası ortaya çıktı

Seremonide Avrupa Ligi müziğinin çalması skandalının perde arkası ortaya çıktı

16:5416/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dün gece oynanan Aston Villa-PSG maçının seremonisinde UEFA Avrupa Ligi müziği çalındı. Şampiyonlar Ligi arenasında bu müziğin tercih edilmiş olması tepki çekti. UEFA'nın soruşturma açacağı meselenin perde arkasında ise ilginç bir olay var.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa-PSG maçı seyir zevki açısından yıllarca unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu.

Aston Villa, 3-1 yenildiği maçın rövanşında Villa Park'taki karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Toplam gol sayısı sebebiyle tura veda eden Aston Villa'da stadyumda çalan UEFA Avrupa Ligi şarkısı tepki çekti.

Mücadele öncesinde çalınan UEFA Avrupa Ligi şarkısının totem olduğu belirtildi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarıları sebebiyle bu karşılaşmada uğur getirmesi için stadyum yetkilisinin böyle bir hamle yaptığı öne sürüldü.

Emery'nin öğrencileri PSG maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 geri dönmesini bildi. Karşılaşmanın son dakikasında skoru 4-2 yapmaya oldukça yaklaşan Aston Villa mücadeleyi kazandı ancak turu geçemedi.

Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 kez zafer elde etmişti. Bu anlamda tarihe geçen İspanyol teknik adam, Aston Villa'da ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı sağladı.

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