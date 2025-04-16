Seremonide Avrupa Ligi müziğinin çalması skandalının perde arkası ortaya çıktı

Mücadele öncesinde çalınan UEFA Avrupa Ligi şarkısının totem olduğu belirtildi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarıları sebebiyle bu karşılaşmada uğur getirmesi için stadyum yetkilisinin böyle bir hamle yaptığı öne sürüldü.