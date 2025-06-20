Sergej Jakirovic biletini kesti: Eski Fenerli ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında önemli bir değişikliğe gitti. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 33 yaşındaki golcü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshedildi.
Championship'te yeni sezon öncesinde takımın başına Sergej Jakirovic'i getiren Hull City'de ayrılık açıklandı.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yılın eylül ayında takıma katılmış ve 36 maçta sahaya çıkmıştı.
Pedro, bu maçlarda 6 gol ve 2 asist kaydetti.
Hull City'nin paylaşımında, "Joao'ya katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.