Sergen Yalçın 2024'ün enlerini açıkladı: Tercihleri dikkat çekti

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, katıldığı bir programda Süper Lig 2024 yılının en iyilerine açıkladı. Yalçın'ın belirlediği listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan kimse yer almadı. İşte Sergen Yalçın'a göre 2024 yılının enleri...

1 /7 Teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı bir Youtube programında Süper Lig'de 2024 yılının en iyilerine açıkladı.

2 /7 Kaleci: Fernando Muslera

3 /7 Stoper: Davinson Sanchez

4 /7 Orta saha: Lucas Torreira

5 /7 Kanat: Yunus Akgün

6 /7 Forvet: Victor Osimhen

