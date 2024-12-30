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Sergen Yalçın 2024'ün enlerini açıkladı: Tercihleri dikkat çekti

Sergen Yalçın 2024'ün enlerini açıkladı: Tercihleri dikkat çekti

21:1930/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, katıldığı bir programda Süper Lig 2024 yılının en iyilerine açıkladı. Yalçın'ın belirlediği listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan kimse yer almadı. İşte Sergen Yalçın'a göre 2024 yılının enleri...

Teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı bir Youtube programında Süper Lig'de 2024 yılının en iyilerine açıkladı.

Kaleci: Fernando Muslera

Stoper: Davinson Sanchez

 Orta saha: Lucas Torreira

Kanat: Yunus Akgün

Forvet: Victor Osimhen


Teknik direktör: Okan Buruk

#Sergen Yalçın
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş

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