Sergen Yalçın canlı yayında patladı: Yemin olsun rezil rüsva ederim

"Futbol oynuyoruz, biz de eskiden futbolcuyduk. Mustafa Doğan, benim en yakın arkadaşlarımdan birisiydi. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynanırken, saha içerisinde konuşuyorduk. Galatasaray'da da var arkadaşlarımız. Çok konuşurduk. Tutup bu konuşmaları televizyonda, YouTube'da ekleye ekleye anlatmak... Anlatılır mı böyle şeyler? Yıllarca bir sürü şey yaşadım. Bir sürü şey var anlatılacak ama bunlar televizyonda programlarında, YouTube programlarında anlatılmaz."