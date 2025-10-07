Sergen Yalçın o maçtan sonra kararını verdi: Yıldız futbolcu kulübeye!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa oturduktan sonra ideal 11'ini şekillendirmeye başladı. Yalçın, Solskjaer döneminde vazgeçilmez olan yıldız futbolcuya keskin bir hamle yaptı.

1 /8 Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, ideal 11'ini bulmaya başladı.





2 /8 Beşiktaş'ta ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, Solskjaer'in vazgeçilmez ismine kesik attı.





3 /8 Sergen Yalçın'ın yedek kulübesine hapsettiği o isim Gabriel Paulista.





4 /8 Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen deneyimli stoper, sonraki hafta Başakşehir maçında süre alamadı.





5 /8 Daha sonra oynanan Göztepe deplasmanında 90 dakika sahada kalan Paulista, performansıyla beklentilerin oldukça altında kaldı. Beşiktaş söz konusu maçı 3-0 kaybetti.





6 /8 Paulista, bu mağlubiyetin ardından oynanan Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray derbisinde süre alamadı.





7 /8 Milliyet'e göre Sergen Yalçın, Gabriel Paulista'yı bundan sonraki süreçte de hamle oyuncusu olarak kullanacak.



