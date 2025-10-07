Sergen Yalçın o maçtan sonra kararını verdi: Yıldız futbolcu kulübeye!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa oturduktan sonra ideal 11'ini şekillendirmeye başladı. Yalçın, Solskjaer döneminde vazgeçilmez olan yıldız futbolcuya keskin bir hamle yaptı.
Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, ideal 11'ini bulmaya başladı.
Beşiktaş'ta ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, Solskjaer'in vazgeçilmez ismine kesik attı.
Sergen Yalçın'ın yedek kulübesine hapsettiği o isim Gabriel Paulista.
Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen deneyimli stoper, sonraki hafta Başakşehir maçında süre alamadı.
Daha sonra oynanan Göztepe deplasmanında 90 dakika sahada kalan Paulista, performansıyla beklentilerin oldukça altında kaldı. Beşiktaş söz konusu maçı 3-0 kaybetti.
Paulista, bu mağlubiyetin ardından oynanan Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray derbisinde süre alamadı.
Milliyet'e göre Sergen Yalçın, Gabriel Paulista'yı bundan sonraki süreçte de hamle oyuncusu olarak kullanacak.
52 yaşındaki teknik adam stoper hattında Emirhan, Djalo ve Uduokhai'ı kullanacak.