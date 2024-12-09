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Sergen Yalçın Rey Manaj'a verilmesi gereken cezayı açıkladı: Kaç maç men edilecek?

Sergen Yalçın Rey Manaj'a verilmesi gereken cezayı açıkladı: Kaç maç men edilecek?

Haber Merkezi
09:589/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçına, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul damga vurdu. Bu faule VAR incelemesine rağmen sarı kart verilmesi, tartışmaları daha da büyüttü. Konuyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, Rey Manaj'a verilmesi gereken cezayı açıkladı.

Sergen Yalçın, Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının son anlarında yaşanan Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul pozisyonunu Ekol TV'ye değerlendirdi.

 Yalçın, Rey Manaj'a verilmesi gereken cezayı açıkladı.

"Günah değil mi oyuncuya? Faulü yapan oyuncu da seviyesi yüksek bir oyuncu."

"Çok ağır ceza vermeleri lazım. Hiç olacak iş değil. Oyuncuyu kırmızı kartla dışarı bile atamıyor hakem."

"Ben olsam TFF'nin yerinde Sivassporlu Manaj'a en az 10 maç ceza veririm. Bu hakeme de artık maç falan vermem."

"Galatasaray'ın kazanmasına rağmen çok yanlış kadroyla çıktığını düşünüyorum."

"Stoper olan Nelson kenarda oturup da orta sahayı sol stoperde oynatamazsın. Bütün savunmayı ayakta tutan Sanchez."

#Galatasaray
#Sivasspor
#Sergen Yalçın

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