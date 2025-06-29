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Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Haber Merkezi
09:5229/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Sergen Yalçın yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli hocanın yeni takımı ise herkesi şaşırttı.

Bir süredir futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, yeşil sahalara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin dışında Avrupa'dan da teklifler alan Yalçın'a sürpriz bir kulüp geldi.

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers (QPR), Sergen Yalçın'ı takımın başına geçirmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; QPR, mevcut teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayıracak.

İngilizlerin ilk teknik direktör adayı ise Sergen Yalçın.

Haberde, yönetimin bu hedefe uygun vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, oyuncu yönetimi ve karizmasıyla bu profili karşıladığı ifade edildi.

QPR ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ifade edildi.

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