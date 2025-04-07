Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti: Canlı yayında demediğini bırakmadı

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon takımın başında olmaması gerektiğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeleyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Ekol Tv ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezon planlamasında yer almaması gerektiğini belirtti.
'Chamberlain'in oynadığını ikinci yarı öğrendim ben'
"Beşiktaş'ta sezon bitti. Niye genç futbolcuları oynatmıyorsunuz? Keny Arroyo'yu aldınız. Niye oynatmıyorsunuz? Mustafa Hekimoğlu'nu oynat. Daha çok oynat. Immobile'ye bugün 10 üzerinden 1 puan veriyorum. O da sahada olduğu için. Chamberlain'in oynadığını ikinci yarı öğrendim ben."
'Hiç kendime yer yaptığım yok'
"Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor.
'Sen yeni sezonun planına başla'
"Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum."