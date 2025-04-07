Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti: Canlı yayında demediğini bırakmadı

'Hiç kendime yer yaptığım yok'

"Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor.