Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti: Canlı yayında demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti: Canlı yayında demediğini bırakmadı

22:357/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon takımın başında olmaması gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Ekol Tv ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezon planlamasında yer almaması gerektiğini belirtti.

'Chamberlain'in oynadığını ikinci yarı öğrendim ben'

"Beşiktaş'ta sezon bitti. Niye genç futbolcuları oynatmıyorsunuz? Keny Arroyo'yu aldınız. Niye oynatmıyorsunuz? Mustafa Hekimoğlu'nu oynat. Daha çok oynat. Immobile'ye bugün 10 üzerinden 1 puan veriyorum. O da sahada olduğu için. Chamberlain'in oynadığını ikinci yarı öğrendim ben." 

'Hiç kendime yer yaptığım yok'

"Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor.

'Sen yeni sezonun planına başla'

"Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum."

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Ole Gunnar Solskjær

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Maç özetleri izle: Süper Lig 30 hafta geniş maç özetleri