Sergen Yalçın'dan çarpıcı Beşiktaş sözleri: Bir an önce gönderin!

Başkan Serdal Adalı'ya tavsiye veren Sergen Yalçın şöyle konuştu:





"Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili çok ciddi bir tavsiyedir bu; Şu anda acilen radikal kararlar alınmalı kadroyla ilgili. Artık sezon bitti. Bundan sonraki maçlar ne olursa olsun kimseye bir artı yazmayacak. O yüzden önümüzdeki sezonun planlamasına geçilmeli ve radikal kararlar alınmalı."