Sergen Yalçın'dan çarpıcı Beşiktaş sözleri: Bir an önce gönderin!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, takıma sert eleştiriler yaparken siyah-beyazlı yönetime de bir tavsiyede bulundu.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçı Ekol TV'de yorumladı.
Başkan Serdal Adalı'ya tavsiye veren Sergen Yalçın şöyle konuştu:
"Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili çok ciddi bir tavsiyedir bu; Şu anda acilen radikal kararlar alınmalı kadroyla ilgili. Artık sezon bitti. Bundan sonraki maçlar ne olursa olsun kimseye bir artı yazmayacak. O yüzden önümüzdeki sezonun planlamasına geçilmeli ve radikal kararlar alınmalı."
"Nedir o? Bir an evvel yollanacak oyuncularla ilgili aksiyonların alınması lazım. Şu andan itibaren hemen bazı oyuncuların Beşiktaş'la bağlantılarının koparılması gerekiyor. Ben bir teknik direktör olarak bunları söylüyorum, bir yorumcu olarak söylemiyorum."
Beşiktaş'taki birçok futbolcunun siyah-beyazlılarda oynayacak kalitesinin olmadığını aktaran Sergen Yalçın, "Üzülerek söylüyorum, oyuncuları da çok fazla yargılamak istemiyorum ama maalesef şapkayı önüne koyup öz eleştiriyi yapmak gerekiyor. Sezon sonunu beklemeden bazı futbolcularla yollar ayrılmalı" dedi.
Beşiktaş'taki birçok futbolcunun siyah-beyazlılarda oynayacak kalitesinin olmadığını aktaran Sergen Yalçın, "Üzülerek söylüyorum, oyuncuları da çok fazla yargılamak istemiyorum ama maalesef şapkayı önüne koyup öz eleştiriyi yapmak gerekiyor. Sezon sonunu beklemeden bazı futbolcularla yollar ayrılmalı" dedi.