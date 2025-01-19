Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Beşiktaş yorumu: 10 yaşındaki çocuk bile yapmaz

"Yapılacak transferler, önümüzdeki sezonun planlamasına uygun olmalı, devre arası için geçici transferler yapılmamalı. Çünkü mutlaka bir değişim süreci yaşanacak. Yeni gelen hoca da mutlaka yeni bir planlama yapacaktır. Zaten Solskjaer ile bu sezon için değil, önümüzdeki sezon için anlaşma sağladılar. O yüzden hocaya mayıs ayına kadar dokunmasınlar."