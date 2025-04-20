Sergen Yalçın'dan Eyüpspor-Galatasaray maçı iddiası: Yüzde verdi

Yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yalçın, bugün oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor ve 33. haftadaki Eyüpspor-Galatasaray maçlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın Ekol TV'de şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı yorumlar:
"Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında hiç şansı yok. O kadar eksikle Kayserispor'un buradan bir şey çıkarma ihtimali hiç yok. Zaten Galatasaray da Fenerbahçe de birbirlerinden puan kaybı beklemiyordur bu hafta."
"Önümüzdeki hafta çok puan kaybı olacağını çok düşünmüyorum. Gelecek hafta da ikisinin puan kaybetmesi çok düşük ihtimal."
"Galatasaray'ın Eyüpspor deplasmanında puan kaybetme ihtimali yüzde 5."
"Zaten Türkiye liginin durumu ortada, kazanırlar. Güç dengesi o kadar eşit değil ki ligde. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi Anadolu takımlarının bu kadar güçsüz olması, ekonomik olarak bu kadar sıkıntısı olması farkı o kadar açtı ki..."
"Eskiden bir Anadolu takımı gelip sürpriz yapabilirdi İstanbul'da, o gücü vardı. Ben Kayserispor'da çalışırken içerde Fenerbahçe'yi yendim, geldim İstanbul'da Galatasaray'ı yendim, sonra Beşiktaş deplasmanına geldim, son dakikada 2-2'yi kurtardılar en iyi kadrosuyla."