Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiasına cevap: Beni zor durumda bırakmayın

Fenerbahçe iddiasına cevap verdi





"İşimizden memnunuz. Ben Twitter falan kullanmıyorum. Lütfen benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece yazılan bir şeye inanmayın. Ben kimseye bir açıklama yapmıyorum. Zaten açıklama yapmak istesem Candaş (Tolga Işık) sana söylerim sen yazarsın. Sergen Yalçın iki nokta üst üste yazıp 'şöyle şöyle dedi' diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Beni de zor durumda bırakmayın."