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Sergen Yalçın’dan flaş açıklama: ‘100 milyon euro kazandırır’

Sergen Yalçın’dan flaş açıklama: ‘100 milyon euro kazandırır’

10:1112/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Süper Lig kulüp başkanlarına transfer önerisinde bulundu ve Galatasaray’ın yıldızları hakkında flaş bir yorum yaptı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.


Yalçın, Ekol TV'de katıldığı yayında transfere yönelik konuşurken Süper Lig'in devlerine flaş bir öneri yaptı.


Transferle ilgili Sergen Yalçın, "Hep diyorum ya bir tane göz lazım diye, büyük camilarda bir tane göz lazım. Kararları verecek, kulübü doğru yönlendirecek, doğru kararları vermesini sağlayacak..." dedi.


Yalçın ayrıca, "Bir iyi göz, bunu iyi dinlesin büyük kulüp başkanlarına söylüyorum, sana senede 100 milyon euro kazandırır. Al ya da almayla, bir iyi göz." açıklamasında bulundu.


Galatasaray'ın yeni sezon planlamasına değinen Yalçın, "Galatasaray'ın devre arasında aldığı oyuncular, bakma oynamadıkları için görünmüyor. 

Galatasaray'a seneye sağ bek de lazım, sol bek de lazım. Eren var sol bekte oynar ama çok iyi bir sağ bek lazım. Çok iyi bir sağ kenar, Yunus oynuyor, orayı çok iyi yedeklemesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.


Sergen Yalçın, Galatasaray'ın en az 3 tane çok iyi transfer yapması gerektiğini belirtip, "Sol kenar kesin lazım zaten. Sol kenar yüzde 100 lazım. Osimhen giderse o santrfor bölgesi ne olacak? Galatasaray da seneye 3-4 tane çok iyi takviye yapmak zorunda. Şampiyonlar Ligi oynayacak çünkü." dedi.


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