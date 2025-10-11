Sergen Yalçın’dan flaş transfer bombası: Cengiz Ünder’den sonra bir Fenerbahçeli daha!

Beşiktaş yönetimi, devre arasında hem savunma hem orta saha hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütürken, Çağlar transferinin Yalçın’ın öncelikli hedefleri arasında olduğu ifade ediliyor. Yönetim, Fenerbahçe ile kurulacak temaslarda olumlu sonuç almayı umut ediyor.