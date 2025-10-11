Sergen Yalçın’dan flaş transfer bombası: Cengiz Ünder’den sonra bir Fenerbahçeli daha!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, devre arası transfer planlarını hızlandırdı. Süper Lig'de milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için ezeli rakip Fenerbahçe'nin yıldızına gök dikti.
Beşiktaş’ta devre arası transfer planları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun ikinci yarısı öncesinde savunma hattına takviye istiyor.
Yalçın’ın yeni gözdesi ise Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü. Sezon başında kadroya katılan ancak sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar’ın durumu, tecrübeli teknik adamın dikkatini çekti.
Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi bir kez daha ezeli rakibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen başkan Serdal Adalı ve ekibinin, Çağlar için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Yönetim, hem maliyet hem de oyuncunun isteğini gözeterek bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
Yalçın’ın, “Savunmada lider bir oyuncuya ihtiyacımız var” diyerek yönetime sunduğu raporda, Çağlar’ın fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve tecrübesine vurgu yaptığı belirtildi.
Beşiktaş cephesi, bu transferin gerçekleşmesi halinde hem savunmada güven tazelemeyi hem de yerli rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe’de bu sezon yalnızca 5 resmi maçta forma giyebilen 28 yaşındaki milli futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertli formayla beklediği süreleri alamayan Çağlar’ın da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.
Beşiktaş yönetimi, devre arasında hem savunma hem orta saha hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütürken, Çağlar transferinin Yalçın’ın öncelikli hedefleri arasında olduğu ifade ediliyor. Yönetim, Fenerbahçe ile kurulacak temaslarda olumlu sonuç almayı umut ediyor.
Yalçın’ın transfer stratejisi, ezeli rakiplerin kadrolarında fazla süre bulamayan ancak kalitesi tartışılmayan isimleri takıma kazandırmak üzerine kurulmuş durumda. Cengiz Ünder hamlesiyle dikkat çeken Beşiktaş, şimdi de Çağlar Söyüncü transferiyle savunmada millî bir güç yaratmak istiyor.