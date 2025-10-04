Sergen Yalçın'dan Galatasaray beraberliği sonrası itiraf: 'Onu yaparsan golü yersin...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında alınan 1-1'lik sonucun ardından konuştu. 10 kişi rakibe karşı kaybedilen iki puanın olduğunu belirten Yalçın, yenilen goldeki hatayı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda 10 kişi oynayan Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Çok duygulandım'
"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli."
'2 puan kaybettik'
"Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik."
'Ölümcül hata yaparsan golü yersin'
"Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı. 1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı."
'Çözemezsen sıkıntı başlar'
"Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum."