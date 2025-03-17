Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: Galatasaray'ın kaç puan kaybedeceğini açıkladı

"Bana sorarsan Talisca'ya on üzerinden not versem sıfır. Bu maç özelinde konuşuyorum. Tadic için o da sıfır. En-Nesyri sıfır. Sen şampiyonluğa oynuyorsan. Elinde bu kadar oyuncu olup da üretemeyen bir takım bana saçma geldi. Samsunspor'un karşı kalede bir tane pozisyonu yok."