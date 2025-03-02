Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın'dan Süper Lig tahmini: "Yaz bunu bir yere" diyerek açıkladı

Sergen Yalçın'dan Süper Lig tahmini: "Yaz bunu bir yere" diyerek açıkladı

10:352/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattıyla ilgili dikkat çeken tahminler yaptı.

Süper Lig'i Ekol TV'de yorumlayan Sergen Yalçın, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bugün oynayacakları maçları kazanacaklarını ifade etti.  

Yalçın, "Ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum. Sadece Galatasaray'la ilgili küçük bir soru işareti var kafamızda. Kasımpaşa, o kadar zayıf bir takım değil ama yine de Galatasaray ağır favori" diye konuştu.  

Küme düşme hattıyla ilgili de değerlendirme yapan Sergen Yalçın, 24 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor'un performansını hiç beğenmediğini söyledi.

Yalçın, "Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor küme düşme hattında kalacaklar. Sivasspor, Başakşehir'e geliyor. TÜMOSAN Konyaspor da Trabzonspor'la oynuyor. Ben Sivasspor'u izledim hiç umut vadetmiyor. Gaziantep FK da öyle" ifadelerini kullandı.

Bu takımlar aralarında en iyisinin Antalyaspor olduğunu belirten Yalçın, "TÜMOSAN Konyaspor yine bir ihtimal sıyrılabilir ama ben Sivasspor'u izledim, hiç beğenmedim. Sivasspor'un işi çok zor yaz bunu bir yere. Rizespor'u zaten hiç oralarda görmüyorum. Rizespor, Anadolu'nun en güçlü kadrolarından birine sahip. Onlar oradan çıkar" yorumunu yaptı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destekleri artırdı: 81 ilde uygulanıyor, başvurulara yoğun ilgi! İşte erzak kolisi, market kartı destek başvurusu detayları