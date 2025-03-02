Sergen Yalçın'dan Süper Lig tahmini: "Yaz bunu bir yere" diyerek açıkladı

Bu takımlar aralarında en iyisinin Antalyaspor olduğunu belirten Yalçın, "TÜMOSAN Konyaspor yine bir ihtimal sıyrılabilir ama ben Sivasspor'u izledim, hiç beğenmedim. Sivasspor'un işi çok zor yaz bunu bir yere. Rizespor'u zaten hiç oralarda görmüyorum. Rizespor, Anadolu'nun en güçlü kadrolarından birine sahip. Onlar oradan çıkar" yorumunu yaptı.