Sergen Yalçın'dan takıma neşter! Yıldız ismin mevkisi değişiyor

10:1321/09/2025, Pazar
Beşiktaş'ta Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. Yalçın, yıldız ismin mevkisini değiştirme kararı aldı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, geçen sezonki performansını adeta mumla aratıyor. Geçtiğimiz sezonun aksine ilk haftalarda beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcu, henüz performansıyla ön plana çıkamadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, ideal kadrosunu oluşturmak için çalışırken, Rafa Silva'nın ilk haftalardaki formsuzluğu planları sekteye uğratıyor.

Maçların ikinci yarılarında sıkça kenara alınan Portekizli yıldızdan bir an önce eski formuna kavuşması bekleniyor.

YALÇIN'IN ORKUN PLANI


Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın gölgede kalan performansına çözüm arayışında. Tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında yeni bir soluk getirmek için Orkun Kökçü'yü 10 numara pozisyonuna yerleştirmeyi planlıyor.

Kökçü'nün dinamik yapısı ve saha görüşü, Yalçın'ın oyun anlayışına yeni bir boyut katabilir. 

Fotomaç'ın haberine göre bu hamle, Silva'nın farklı bir rolde denenmesi anlamına gelirken ilerleyen haftalarda yıldız ismi kanatlarda görebiliriz.

Beşiktaş, bu stratejik değişiklikle çıkış ararken, hem Kökçü'nün yeni pozisyondaki etkisi hem de Silva'nın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

