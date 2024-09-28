Sergen Yalçın'ı isteyen takım belli oldu: Çok ısrarcılar

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan ve son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın Almanya'dan talibi çıktı.
Antalyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın, 30 Haziran 2024 tarihinden bu yana hiçbir takımla anlaşmadı.
Ünlü sunucu ve futbol yorumcusu Ersin Düzen, Sergen Yalçın'la ilgili dikkati çeken bir bilgiyi paylaştı.
343 Digital Youtube kanalında konuşan Düzen, Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden Schalke 04'ün 51 yaşındaki teknik adamı istediğini açıkladı.
Ersin Düzen, Schalke 04'ün Sergen Yalçın'ı takımın başına getirme konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.
Bundesliga 2'de 6 maçta sadece 4 puan toplayabilen Schalke 04, 16. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Karel Geraerts'in görevine son veren Alman ekibinde takımı geçici antrenör Jakob Fimpel çalıştırıyor.