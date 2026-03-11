Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder kararı belli oldu: Seneye Beşiktaş’ta kalacak mı?

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili karar netleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Cengiz hakkındaki kararını yönetime sunduğu öğrenildi.
Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için sezon sonu planlaması netleşmeye başladı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncunun performansından memnun kalmadı.
A Spor’da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin oyuncunun bonservisini alma planını gündemden kaldırdığı ifade ediliyor.
Kiralık sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Cengiz Ünder’in bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe’ye geri dönmesi bekleniyor.