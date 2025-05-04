Sergen Yalçın'ın Icardi-Osimhen kıyaslaması olay oldu: Çarpıcı yorum

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, dikkat çekici ifadeler kullandı.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Mücadeleyi 4-1 kazanan sarı kırmızılı takım, şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Maçının ardından Ekol TV'de katıldığı yayında mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, çarpıcı ifadeler kullandı.
Yalçın, Victor Osimhen ve Mauro Icardi için dikkat çekici bir yorumda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Maç 20. dakikada bitti. Galatasaray'ın oturmuş bir oyunu, bir şablonu var. Bugün iki santrforla başladı, Anadolu takımıyla iç sahada oynarken çok bir şey fark ettirmiyor iki forvetle başlamak."
"Olur yani, olabilir bunlar. Galatasaray'ın kazanması çok normal ama Sivasspor bölümünü anlamadım."
"Bir takım ne savunma yapıyor, ne hücum yapıyor, ne ikili mücadeleye giriyor, ne rakiptan fazla koşuyor... Sivasspor nasıl kümede kalmayı düşünüyor?"
"Osimhen kaldığı zaman Galatasaray önümüzdeki sezonun da favorisi."
"Sanchez zaten duruyor, Torreira duruyor. Osimhen varken Icardi'yi düşüneceklerini pek zannetmiyorum. Osimhen, Icardi'nin havasını bitirdi Galatasaray'da."