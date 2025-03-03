Sergen Yalçın'ın ses getiren şampiyonluk tahmini: Bu yaşanırsa nefes keser!

Süper Lig'de sona yaklaştıkça Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye büyüyor. İki takım arasındaki puan farkı 4'e düşerken Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Sergen Yalçın gelecek haftalara dair önemli bir iddiada bulundu. Yalçın'ın şampiyonluk senaryosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sergen Yalçın: “Bugün gördüğüm Galatasaray kalan maçlarının hepsini kazanamaz. Ben 8 yada 10 puan kaybeder dediğimden bu yana 4 puan kaybetti. Fenerbahçe kalan maçlarının hepsini kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur. Ancak iki takım da puan kaybeder. Fenerbahçe de maçlarının hepsini kazanamaz”
Sergen Yalçın: “Lig son maçlara kalırsa, yabancı hakemler görev yapmaya gelir yine. O maçlar çok sıkıntılı olur.”
Sergen Yalçın: “Son 3 maça Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda girebilir. Galatasaray’ın o maçlar arasında en çok zorlanacağı karşılaşma Göztepe maçı gibi. Herkes o maça gözünü açar, bekler.”
Sergen Yalçın: “Fenerbahçe son 3 maçını kazanır. Ancak Fenerbahçe’nin Gaziantep deplasmanı, Beşiktaş maçı ve Başakşehir deplasmanları zor…”
Sergen Yalçın: "Ben Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Hala 4 puan önde. Namağlup takım. Ancak takımı toparlaması gerekiyor. Önündeki maçları kazanıp milli araya gitmesi gerekiyor."
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları.