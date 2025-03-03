Sergen Yalçın'ın ses getiren şampiyonluk tahmini: Bu yaşanırsa nefes keser!

Sergen Yalçın: “Bugün gördüğüm Galatasaray kalan maçlarının hepsini kazanamaz. Ben 8 yada 10 puan kaybeder dediğimden bu yana 4 puan kaybetti. Fenerbahçe kalan maçlarının hepsini kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur. Ancak iki takım da puan kaybeder. Fenerbahçe de maçlarının hepsini kazanamaz”