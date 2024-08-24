Sergio Ramos’a sürpriz teklif: Eski takım arkadaşıyla buluşuyor

İsmi Süper Lig ekipleriyle sık sık anılan Real Madrid efsanesi Sergio Ramos’a sürpriz bir talip çıktı. 38 yaşındaki İspanyol futbolcunun yeni adresi merak edilirken İspanyol basını yıldızın teklif aldığı takımı duyurdu. Peki, Sergio Ramos hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.
Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya imza atan Sergio Ramos'a sürpriz bir takım talip oldu.
İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; tecrübeli savunmacıya MLS ve Suudi Arabistan Ligi'nden birçok takım teklif götürürken, en ciddi talibin Al-Nassr olduğu öğrenildi.
Cristiano Ronaldo ile birlikte uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen 38 yaşındaki 1.84'lük stoper, büyük başarılar elde etmişti.
Futbol hayatına başladığı takım olan Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Sergio Ramos’un Real Madrid Kariyeri
Sergio Ramos, 2005 yazında İspanyol kulübü Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olmuştur. Transfer ücreti olarak 27 milyon Euro ödendi.
İlk yıllarında, Real Madrid'in savunma hattını güçlendirmiş ve etkili performanslar sergilemiştir.
Ramos, bu dönemde Real Madrid'in La Liga ve Copa del Rey'de birçok kez şampiyon olmasına katkıda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda La Liga, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da La Liga zaferi yaşamıştır.
2014 ve 2016 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid kadrosunda önemli bir rol oynamıştır.
Özellikle 2014 finalinde Atlético Madrid karşısında uzatmalarda attığı kafa golü ile unutulmaz anlar yaşamıştır.
2015 yılında, Real Madrid'in kaptanı olmuştur. Bu görevde, takımı hem liderlik hem de savunma anlamında yönlendirmiştir.
2016 ve 2017 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste zaferler elde etmiş, bu başarılarıyla kulübün tarihine damgasını vurmuştur.
Ayrıca, 2016-2017 ve 2019-2020 sezonlarında La Liga şampiyonu olmuştur.
Sergio Ramos, 2021 yazında Real Madrid'den ayrılmıştır.
Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerinin ardından, Paris Saint-Germain (PSG) kulübüne transfer olmuştur.