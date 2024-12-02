Sezona damga vuracak transfer: Muhammed Salah’ın yeni adresini duyurdular

Liverpool’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın yeni adresi belli oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu ayrılığa dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu. Mısırlı yıldız için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Dev kulüp 32 yaşındaki yıldız ile görüşmelere başladı. İşte detaylar.

1 /7 Liverpool'da 8 yıllık Muhammed Salah dönemi sona eriyor. İngiliz ekibi, sözleşmesinin son yılındaki Mısırlı yıldıza henüz yeni kontrat teklifi yapmış değil.



2 /7 Muhammed Salah geçtiğimiz günlerde bu konuya değinmiş ve Liverpool yönetimi için sitem dolu ifadeler kullanmıştı.



3 /7 32 yaşındaki Salah, Manchester City'yi 2-0 yendikleri maç sonrası da "Şimdilik bu, Liverpool formasıyla Manchester City'ye karşı oynadığım son maç" diyerek ayrılık sinyali vermişti.

4 /7 Muhammed Salah'ın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu olurken, Fransız basınından PSG iddiası geldi.



5 /7 L'Equipe'in İngiliz kaynaklarına dayandırdığı habere göre PSG, sezon sonunda Salah'ı transfer etme konusunda avantajlı konumda.

6 /7 Haber kaynağının L'Equipe'e yaptığı açıklamada "İki taraf uzun süredir görüşüyor ancak bu kez kapıyı Salah açtı. Artık PSG'ye gitme ihtimali yüksek" sözleri dikkat çekti.