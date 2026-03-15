Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolcuyla ilgili gündem olan iddia: Fenerbahçe'de olsa şu an puanlar eşitti

09:34 15/03/2026, Pazar
Galatasaray’ın Başakşehir’i 3-0 yenerek puan farkını açtığı haftanın ardından yorumcu Sinan Engin, şampiyonluk yarışıyla ilgili ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Engin ayrıca Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile arasında geçen diyaloğu da anlattı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Başakşehir’i 3-0 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV’de mücadeleyi değerlendiren Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın kadro gücüne dikkat çekti.

Engin, Galatasaray’ın hücum hattındaki alternatiflerinin kalitesine vurgu yaparak, "Adamın yedeği dünya çapında santrfor" ifadelerini kullandı.

Bir de iddialı bir yorumda bulunan Sinan Engin, "Ocak ayında Galatasaray, Icardi'yi Fenerbahçe'ye verseydi, şu anda puan farkı eşitti" diye konuştu.

Sinan Engin ayrıca Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile arasında geçen bir konuşmayı da paylaştı.


Engin, "Sadettin Saran ile karşılaştık. 'Ne yap ne et iyi bir santrfor al' dedim. Bana 'Robert Lewandowski nasıl?' dedi. 'Çok iyi, alabiliyorsan al' dedim” ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Engin, "Ben de heveslendim, demek ki üst düzey santrfor alacak diye düşündüm. Gittiler Cherif Ndiaye’yi aldılar" diyerek transfer tercihini eleştirdi.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı