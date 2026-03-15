Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolcuyla ilgili gündem olan iddia: Fenerbahçe'de olsa şu an puanlar eşitti

Sinan Engin ayrıca Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile arasında geçen bir konuşmayı da paylaştı.





Engin, "Sadettin Saran ile karşılaştık. 'Ne yap ne et iyi bir santrfor al' dedim. Bana 'Robert Lewandowski nasıl?' dedi. 'Çok iyi, alabiliyorsan al' dedim” ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Engin, "Ben de heveslendim, demek ki üst düzey santrfor alacak diye düşündüm. Gittiler Cherif Ndiaye’yi aldılar" diyerek transfer tercihini eleştirdi.