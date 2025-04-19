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Skriniar’ın bonservisi belli oldu: Premier Lig’den sürpriz talip!

Skriniar’ın bonservisi belli oldu: Premier Lig’den sürpriz talip!

10:5419/04/2025, samedi
G: 19/04/2025, samedi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin devre arasında PSG’Den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar’ın bonservis bedeli belli oldu. Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sürpriz bir rakip çıktı. İngiliz ekibi oyuncuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansıyla büyük beğeni topladı.


Slovak stoperin sezon sonunda bonservisini almak isteyen sarı-lacivertlilere tanıdık bir rakip çıktı.


Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Skriniar'ı listesine aldı.

PSG'nin Skriniar için 20 milyon euroluk bonservis belirlediği aktarıldı.


Sezonun sona ermesiyle birlikte PSG'nin Wolverhampton ve Fenerbahçe'den gelecek teklifleri değerlendireceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi.

Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.


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