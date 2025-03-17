Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Solskjaer Beşiktaş'ta neşteri vuruyor! Derbi öncesi flaş karar

Solskjaer Beşiktaş'ta neşteri vuruyor! Derbi öncesi flaş karar

10:3417/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş ligde üst üste aldığı Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileriyle yara aldı. Milli ara dönüşü derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer duruma el attı.


Milliyet'in haberine göre Solskjaer son haftalardaki kayıpların enerji ve kalite eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Bu bağlamda Norveçli teknik adam, Galatasaray derbisinde kadroda ciddi değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Haberde Solskjaer'in Chamberlain, Joao Mario ve Immobile'den memnun olmadığı aktarıldı.

Solskjaer'in Galatasaray derbisinde Chamberlain ve Joao Mario'yu kulübeye çekeceği, Immobile'ye de toparlanması için uyarılarda bulunacağı belirtildi.

Norveçli antrenörün Chamberlain ve Joao Mario'nun yerine Hadziahmetovic, Muçi ve Semih Kılıçsoy'u düşündüğü kaydedildi.


Beşiktaş milli ara sonrası 29 Mart Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.

#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fidye miktarı belirlendi! 2025 oruç kefaret bedeli (fidye) kaç TL?