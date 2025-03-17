Solskjaer Beşiktaş'ta neşteri vuruyor! Derbi öncesi flaş karar

Milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş ligde üst üste aldığı Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileriyle yara aldı. Milli ara dönüşü derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer duruma el attı.
Milliyet'in haberine göre Solskjaer son haftalardaki kayıpların enerji ve kalite eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.
Bu bağlamda Norveçli teknik adam, Galatasaray derbisinde kadroda ciddi değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Haberde Solskjaer'in Chamberlain, Joao Mario ve Immobile'den memnun olmadığı aktarıldı.
Solskjaer'in Galatasaray derbisinde Chamberlain ve Joao Mario'yu kulübeye çekeceği, Immobile'ye de toparlanması için uyarılarda bulunacağı belirtildi.
Norveçli antrenörün Chamberlain ve Joao Mario'nun yerine Hadziahmetovic, Muçi ve Semih Kılıçsoy'u düşündüğü kaydedildi.
Beşiktaş milli ara sonrası 29 Mart Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.