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Solskjaer harekete geçti! Beşiktaş'ta forvet operasyonu

Solskjaer harekete geçti! Beşiktaş'ta forvet operasyonu

14:2522/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta santrfor problemi yaşanıyordu. Kadrodaki forvetlerden istediği verimi alamayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, harekete geçti. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Cenk Tosun ile yollarını sezon başında ayıran ve santrafora sadece İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi transfer eden Beşiktaş, genç isimler Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da bu bölge için rotasyona dahil etse de hücum da beklenen verimi alamadı.

Immobile, form sorunu yaşadığı 2 aylık dönemde devreye giren olmayınca beklentilerin altında oynasa da şans bulmaya devam etti.

Beşiktaş forvet hattının genç isimlerinden Semih Kılıçsoy, geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 12 gol ve 4 asist kaydederken bu yıl ise 38 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üretebildi. 

Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon 21 maçın sadece 2'sinde 11 başladı. Tek golünü sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı atan 17 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda ise skor yapamadı. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlı ekipte, yaşanan santrfor problemini çözmek isteyen teknik direktör Solskjaer, sezonun önemli bölümü geride kalmasına rağmen İmmobile'ye fiziksel çalışmalar yaptırıyor. 

Semih ve Mustafa'da ise gol vuruşları üzerinde duruluyor. İki Türk isimle özel görüşme yapan Norveçli hoca, Hekimoğlu'na daha çok süre vereceğini iletti.

#Beşiktaş
#Ciro Immobile
#Ole Gunnar Solskjær

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