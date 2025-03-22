Solskjaer harekete geçti! Beşiktaş'ta forvet operasyonu

Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Cenk Tosun ile yollarını sezon başında ayıran ve santrafora sadece İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi transfer eden Beşiktaş, genç isimler Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da bu bölge için rotasyona dahil etse de hücum da beklenen verimi alamadı.