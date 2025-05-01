Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Solskjaer’den Hadziahmetovic’e büyük görev: ‘Ona nefes aldırma!’

Solskjaer’den Hadziahmetovic’e büyük görev: ‘Ona nefes aldırma!’

15:181/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer Fenerbahçe’nin golcüleri için özel önlemler alıyor. Bu kapsamda Norveçli teknik adam Amir Hadziahmetovic’e büyük bir görev verdi.

Sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de tek golle deviren Beşiktaş, Kadıköy'e de kazanmaya gidecek. "Oyuncularımla savaşacağız" ifadesiyle 90 dakika oyundan kopmayan bir futbol hedefleyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye de Galatasaray tarifesi uygulayacak.


4-6-0 oyun formatıyla forvetsiz sahaya çıkmayı planlayan Ole'nin gol umudu Rafa Silva olacak.


Teknik ekibiyle analiz yapan Solskjaer, Fenerbahçe'nin ağır savunmasını hızlı oyunuyla etkili olan Rafa'yla yıkmayı planlıyor.


TALİSCA İÇİN ÖNLEM



Beşiktaş, Fenerbahçe'nin son 5 maçında 8 gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca'yı durdurma planını belirledi.


Siyah-beyazlılarda ön liberoda forma giyecek olan Amir Hadziahmetovic, Talisca'ya nefes aldırmayacak.


Özellikle uzaktan etkili şutları ve üçüncü bölgede pas trafiğinde etkili olan Talisca için Amir'e özel görev verildi.


Orta saha ile Talisca arasındaki pas bağlantısı Amir ile koparılacak. Tecrübeli orta saha, uzaktan şutlarla etkili olan Brezilyalı oyuncuya da şans tanımamak için ensesinde olacak.


#Solskajer
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman? Gözler 2025 AGS başvuru ekranında