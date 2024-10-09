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Son 15 gol! Icardi Galatasaray efsanesinin rekoruna göz dikti

Son 15 gol! Icardi Galatasaray efsanesinin rekoruna göz dikti

14:479/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 maçta 3 gol 2 asist yapan Mauro Icardi, rekora koşuyor. Arjantinli futbolcu 15 gol daha atması halinde Galatasaray’ı efsanesinin rekorunu kıracak.

Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpteki başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Arjantinli oyuncu, Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiriyor. Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 83 maçta forma giydi. 

Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 58 kez fileleri havalandırırken, 20 de gol pası verdi.


Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi; Galatasaray'da 2 lig, bir de Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli futbolcu, kulüp tarihinin en golcü üçüncü yabancı futbolcusu olmayı başardı.


61 gollü Milan Baros bu alanda ikinci sırada yer alırken, Gheorghe Hagi ise attığı 72 golle zirvede bulunuyor.

Mauro Icardi, 15 kez daha gol sevinci yaşarsa, Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi olacak.

Ayrıca Icardi, maç başı skor katkısına bakıldığında yabancı golcüler listesinin ilk sırasında. 

Arjantinli futbolcu, 83 maçta 78 gole doğrudan etki etti.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig

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