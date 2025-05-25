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Süper Lig'den düşen son takım belli oldu

Süper Lig'den düşen son takım belli oldu

21:0225/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı devam ederken Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından lige veda eden son takım da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının heyecanı yaşanıyor.

Oynanan maçların ardından ligin bitmesine bir hafta kala, 1. Lig'e düşen son takım da belli oldu.

Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor Süper Lig'e veda etmişti.

Alanyaspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesinin ardından Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK lige veda etti.

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