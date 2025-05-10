Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

1 /5 Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

2 /5 Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

3 /5 Karşılaşmaya az bir süre kala iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

4 /5 Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i; "Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Enis Destan"