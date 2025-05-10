Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

18:0110/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karşılaşmaya az bir süre kala iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i;

"Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Enis Destan"

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki ilk 11'i;

"Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen"

#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?