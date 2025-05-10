Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karşılaşmaya az bir süre kala iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i;
"Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Enis Destan"
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki ilk 11'i;
"Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen"