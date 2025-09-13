Sosyal medya hesabından 12 Dev Adam’ı tebrik etti: ‘Sizinle gurur duyuyoruz’

Türkiye, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik tarihi bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray’ın yıldızı, sosyal medyadan “Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz” paylaşımıyla 12 Dev Adam’a destek veren ilk isimlerden oldu.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, milli takımı tebrik eden ilk isimlerden biri oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan golcü futbolcu, "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" mesajıyla 12 Dev Adam'a desteğini gösterdi.
Türkiye, bu tarihi galibiyetin ardından finalde Almanya ile karşılaşacak.