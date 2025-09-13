Sosyal medya hesabından 12 Dev Adam’ı tebrik etti: ‘Sizinle gurur duyuyoruz’

Türkiye, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik tarihi bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray’ın yıldızı, sosyal medyadan “Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz” paylaşımıyla 12 Dev Adam’a destek veren ilk isimlerden oldu.

1 /4 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.



2 /4 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, milli takımı tebrik eden ilk isimlerden biri oldu.



3 /4 Sosyal medya hesabından paylaşım yapan golcü futbolcu, "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" mesajıyla 12 Dev Adam'a desteğini gösterdi.

