Stuttgart’ta Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık: En iyileri maçı kaçırıyor!

VfB Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi’nde 23 Ekim 2025’te Fenerbahçe’nin konuğu olacağı kritik maç öncesi sakatlık haberi ile yıkıldı. Takımın 27 yaşındaki golcüsü Heidenheim maçında (1-0) yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak. Detaylar haberimizde.
Stuttgart'a golcü futbolcusu Ermedin Demirovic'ten kötü haber geldi.
Bild'de yer alan habere göre, sakatlığı bulunan 27 yaşındaki futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Sakatlığı bulunan Demirovic'in, bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Stuttgart forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.