Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! Aşil tendonu kopmuştu lisansı askıya alındı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde beklenmedik bir sakatlık yaşanmıştı. Yıldız futbolcunun aşil tendonu koparken lisansının askıya alındığı bildirildi.
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde talihsiz bir sakatlık yaşandı.
8 Eylül'deki idmanda kırmızı-siyahlı takımın 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo'nun aşil tendonu koptu.
Radyospor'a konuşan Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Peter Etebo'nun antrenmanda aşil tendonu koptu. Etebo'nun lisansını askıya aldık. Etebo, aralık ayında takımla birlikte çalışmalara başlayacak." açıklamasında bulundu.
Etebo, kariyerinde Stoke City, Getafe, Galatasaray ve Watford gibi takımlarda forma giymişti.