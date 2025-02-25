Süper Lig ekibine şok ceza: Üç dönem transfer yapamayacaklar

Trendyol Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ekip, FIFA'dan gelen şok cezayla sarsıldı.
Süper Lig ekibine FIFA’dan kötü haber geldi.
Zor günler geçiren kulüp, FIFA'dan gelen şok haberle sarsıldı.
FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.
Üç transfer sezonunda yeni futbolcu kaydı yapamayacak olan Sivasspor, mevcut kadrosuyla devam etmek zorunda kalacak.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.