Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig ekibine şok ceza: Üç dönem transfer yapamayacaklar

Süper Lig ekibine şok ceza: Üç dönem transfer yapamayacaklar

14:1625/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ekip, FIFA'dan gelen şok cezayla sarsıldı.

Süper Lig ekibine FIFA’dan kötü haber geldi.

Zor günler geçiren kulüp, FIFA'dan gelen şok haberle sarsıldı.

FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Üç transfer sezonunda yeni futbolcu kaydı yapamayacak olan Sivasspor, mevcut kadrosuyla devam etmek zorunda kalacak. 

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.

#Süper Lig
#FIFA
#Sivasspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oruç tutamayan teravih namazı kılabilir mi?