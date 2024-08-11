|
Spor

Süper Lig maçında Fenerbahçe gerginliği

11:06 - 11/08/2024 الأحد
Güncelleme: 11:31 - 11/08/2024 الأحد
Yeni Şafak

Antalyaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren Süper Lig maçına tribün olayları damga vurdu. Yöneticilerle taraftarlar arasında yumruklu kavga yaşandı.

1/ 6

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

2/ 6

Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

3/ 6

Maça ise tribünde yaşanan olaylar damga vurdu.

4/ 6

Antalyasporlu taraftarlar, yöneticilerin bulunduğu locadaki televizyondan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la oynadığı maçın takip edildiğini fark etti.


5/ 6

Kırmızı-beyazlı taraftarlar bunun üzerine kendi takımlarının maçına odaklanmayan yöneticilere tepki gösterdi. 

6/ 6

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde tribünde yumruklu kavgaların yaşandığı görüldü.




#Süper Lig
#Antalyaspor
#Fenerbahçe
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?