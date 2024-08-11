Süper Lig maçında Fenerbahçe gerginliği

Antalyaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren Süper Lig maçına tribün olayları damga vurdu. Yöneticilerle taraftarlar arasında yumruklu kavga yaşandı.
Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maça ise tribünde yaşanan olaylar damga vurdu.
Antalyasporlu taraftarlar, yöneticilerin bulunduğu locadaki televizyondan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la oynadığı maçın takip edildiğini fark etti.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar bunun üzerine kendi takımlarının maçına odaklanmayan yöneticilere tepki gösterdi.
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde tribünde yumruklu kavgaların yaşandığı görüldü.