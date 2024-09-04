2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig’de en çok harcama yapan kulüp belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezona ses getirecek transferler yaptı. Trabzonspor bu 3 kulübün ardından en çok harcama yapan 4. kulüp oldu. Peki, transfer sezonunda hangi kulüp ne kadar para harcadı? İşte detaylar.

1 / 21 2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig’de en çok harcama yapan kulüp belli oldu.

2 / 21 İşte listenin tamamı;

3 / 21 19 Adana Demirspor 0

4 / 21 18 Kayserispor 0

5 / 21 17 Alanyaspor 0

6 / 21 16 Sivasspor 0

7 / 21 15 Kasımpaşa 0

8 / 21 14 Samsunspor 0

9 / 21 13 Göztepe 0

10 / 21 12 Eyüpspor 0

11 / 21 11 Antalyaspor 280 bin €

12 / 21 10 Hatayspor 800 bin €

13 / 21 9 Konyaspor 850 bin €

14 / 21 8 Gaziantep FK 1.00 mil. €

15 / 21 7 Bodrum FK 1.89 mil. €

16 / 21 6 Çaykur Rizespor 2.00 mil. €

17 / 21 5 İstanbul Başakşehir FK 2.70 mil. €

18 / 21 4 Trabzonspor 15.18 mil. €

19 / 21 3 Beşiktaş JK 19.65 mil. €

20 / 21 2 Galatasaray 28.00 mil. €