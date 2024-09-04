2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig’de en çok harcama yapan kulüp belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezona ses getirecek transferler yaptı. Trabzonspor bu 3 kulübün ardından en çok harcama yapan 4. kulüp oldu. Peki, transfer sezonunda hangi kulüp ne kadar para harcadı? İşte detaylar.
2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig’de en çok harcama yapan kulüp belli oldu.
İşte listenin tamamı;
19 Adana Demirspor 0
18 Kayserispor 0
17 Alanyaspor 0
16 Sivasspor 0
15 Kasımpaşa 0
14 Samsunspor 0
13 Göztepe 0
12 Eyüpspor 0
11 Antalyaspor 280 bin €
10 Hatayspor 800 bin €
9 Konyaspor 850 bin €
8 Gaziantep FK 1.00 mil. €
7 Bodrum FK 1.89 mil. €
6 Çaykur Rizespor 2.00 mil. €
5 İstanbul Başakşehir FK 2.70 mil. €
4 Trabzonspor 15.18 mil. €
3 Beşiktaş JK 19.65 mil. €
2 Galatasaray 28.00 mil. €
1 Fenerbahçe 49.56 mil. €