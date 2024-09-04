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Spor

Süper Lig’de transfer sezonunda en çok hangi kulüp para harcadı?

15:28 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:29 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig’de en çok harcama yapan kulüp belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezona ses getirecek transferler yaptı. Trabzonspor bu 3 kulübün ardından en çok harcama yapan 4. kulüp oldu. Peki, transfer sezonunda hangi kulüp ne kadar para harcadı? İşte detaylar.

1/ 21

2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig’de en çok harcama yapan kulüp belli oldu.

2/ 21

İşte listenin tamamı;

3/ 21

19 Adana Demirspor 0

4/ 21

18 Kayserispor 0 

5/ 21

17 Alanyaspor 0

6/ 21

16 Sivasspor 0

7/ 21

15 Kasımpaşa 0

8/ 21

14 Samsunspor 0

9/ 21

13 Göztepe 0

10/ 21

12 Eyüpspor 0

11/ 21

11 Antalyaspor 280 bin €

12/ 21

10 Hatayspor 800 bin €

13/ 21

9 Konyaspor 850 bin €

14/ 21

8 Gaziantep FK 1.00 mil. €

15/ 21

7 Bodrum FK 1.89 mil. €

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6 Çaykur Rizespor 2.00 mil. €

17/ 21

5 İstanbul Başakşehir FK 2.70 mil. €

18/ 21

4 Trabzonspor 15.18 mil. €

19/ 21

3 Beşiktaş JK 19.65 mil. €

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2 Galatasaray 28.00 mil. € 

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1 Fenerbahçe 49.56 mil. €

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trabzonspor
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